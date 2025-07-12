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بعد الخروج من المونديال.. إيرلينج هالاند يستمتع بعطلته مع صديقته

08:34 ص السبت 12 يوليو 2025
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كتبت-هند عواد:

يستمتع النرويجي إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، بعطلته الصيفية، في جزيرة "إيبيزا" الإسبانية، بعد توديع فريقه كأس العالم للأندية 2025.

ونشرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، صورا لهالاند وهو يستمتع بعطلته رفقة صديقته إيزابيل هاوجسينج جوهانسن، على أحد القوارب في الجزيرة.

وقام هالاند وصديقته إيزابيل بمجموعة من الأنشطة، مثل التزلج على الماء وركوب الأمواج وقيادة دراجة مائية.

وذكرت الصحيفة، أن هالاند وإيزابيل لديهما طفل، لكنهما أبقيا حياتهما الخاصة سرًا، ولم يعلنا علنًا عن اسم طفلهما.

والتقى هالاند وصديقته إيزابيل، عندما كان الأول في أكاديمية الشباب في نادي بايرن النرويجي، إذ لعب كلاهما كرة القدم.

وودع مانشستر سيتي الإنجليزي كأس العالم للأندية من دور الـ16، بعد الهزيمة من الهلال السعودي بنتيجة 4-3.

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هالاند وصديقته إبرلينج هالاند يستمتع بعطلته هالاند إيرلينج هالاند
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