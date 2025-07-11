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رد حاسم من خورفكان الإماراتي على ضم الجزيري ومحمد هاني

11:34 م الجمعة 11 يوليو 2025
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    سيف الدين الجزيري (15)
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    احتفال محمد هاني بالفوز على بالميراس
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    محمد هاني
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    حسرة محمد هاني
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    محمد هاني
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    محمد هاني
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    محمد هاني من مران الأهلي
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف عضو مجلس إدارة نادي خورفكان الإماراتي نايف حسن المنصوري حقيقة ما تردد عن دخولهم في مفاوضات لضم المحترف التونسي بصفوف الزمالك سيف الجزيري أو الحصول على خدمات لاعب الأهلي محمد هاني في وقت سابق.

وقال عضو مجلس إدارة النادي الإماراتي في تصريحات لقناة دي أم سي اليوم الجمعة:" لم نفاوض أي لاعب خلال الفترة الحالية كما أن قائمة اللاعبين الأجانب بفريقنا مكتملة منذ قرابة شهر لذا لم نتواصل من الأساس مع سيف الجزيري أو أي ممثل له".

وأتم المنصوري تصريحاته بالإشارة إلى أنه تم ربط أسمائهم خلال فترة ماضية بالدخول في مفاوضات مع لاعب الأهلي محمد هاني ولكن لم يكن هناك مفاوضات لضمه من جانبهم.

وكان سيف الجزيري قد انضم لصفوف الزمالك على سبيل الإعارة من نادي المقاولون العرب خلال الانتقالات الشتوية لموسم 2021/22 قبل أن يتم شراء عقده بعد نهاية فترة الإعارة.

وشارك الجزيري بقميص الزمالك خلال الموسم الماضي بـ 35 مباراة سجل خلالها 9 أهداف خلال 1998 دقيقة لعب.

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محمد هاني سيف الجزيري الزمالك الأهلي نادي خورفكان الإماراتي
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