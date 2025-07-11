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"الحساب اتهكر".. لاعب أهلي جدة يتراجع عن الاعتزال

10:35 م الجمعة 11 يوليه 2025
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  • عرض 4 صورة
    عبدالله عطيف
  • عرض 4 صورة
    عبدالله عطيف
  • عرض 4 صورة
    عبدالله عطيف
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

نفى لاعب أهلي جدة عبدالله عطيف ما نُشر عبر حسابه بمنصة انستجرام عن اعتزاله كرة القدم.

وكتب اللاعب صاحب الـ 32 بطريقة Story عبر الحساب ذاته مساء اليوم الجمعة:"الحساب كان متهكر للأسف.. رجعته ولله الحمد".

لاعب خط الوسط المدافع قد انضم لصفوف الأهلي خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2023/24 قادمًا من صفوف الهلال.

وسبق وارتدى اللاعب قمصان أندية: الشباب السعودي، لوليتيانو البرتغالي والهلال والأهلي.

وكان اللاعب قد شارك في مباراة واحدة آخر موسمين بمعدل دقيقة لعب.

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عبدالله عطيف أهلي جدة الدوري السعودي اعتزال عبدالله عطيف
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