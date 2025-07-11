"الحساب اتهكر".. لاعب أهلي جدة يتراجع عن الاعتزال
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:
نفى لاعب أهلي جدة عبدالله عطيف ما نُشر عبر حسابه بمنصة انستجرام عن اعتزاله كرة القدم.
وكتب اللاعب صاحب الـ 32 بطريقة Story عبر الحساب ذاته مساء اليوم الجمعة:"الحساب كان متهكر للأسف.. رجعته ولله الحمد".
لاعب خط الوسط المدافع قد انضم لصفوف الأهلي خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2023/24 قادمًا من صفوف الهلال.
وسبق وارتدى اللاعب قمصان أندية: الشباب السعودي، لوليتيانو البرتغالي والهلال والأهلي.
وكان اللاعب قد شارك في مباراة واحدة آخر موسمين بمعدل دقيقة لعب.
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