"الحساب اتهكر".. لاعب أهلي جدة يتراجع عن الاعتزال

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

نفى لاعب أهلي جدة عبدالله عطيف ما نُشر عبر حسابه بمنصة انستجرام عن اعتزاله كرة القدم.

وكتب اللاعب صاحب الـ 32 بطريقة Story عبر الحساب ذاته مساء اليوم الجمعة:"الحساب كان متهكر للأسف.. رجعته ولله الحمد".

لاعب خط الوسط المدافع قد انضم لصفوف الأهلي خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2023/24 قادمًا من صفوف الهلال.

وسبق وارتدى اللاعب قمصان أندية: الشباب السعودي، لوليتيانو البرتغالي والهلال والأهلي.

وكان اللاعب قد شارك في مباراة واحدة آخر موسمين بمعدل دقيقة لعب.

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