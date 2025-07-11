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"رفقة عائلته".. 7 صور لحضور محمد صلاح تأبين الراحل ديوجو جوتا أمام ملعب أنفيلد (فيديو)

10:11 م الجمعة 11 يوليه 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    صلاح
  • عرض 7 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 7 صورة
    صلاح
  • عرض 7 صورة
    محمد صلاح يودع جوتا
  • عرض 7 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 7 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول
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كتب - يوسف محمد:

حرص النجم المصري محمد صلاح اليوم الجمعة، على مشاركة زملائه بفريق ليفربول الإنجليزي، خلال تأبين لاعب الفريق الراحل ديوجو جوتا.

وظهر صلاح رفقة زملائه بلاعبي ليفربول وكذلك عائلة النجم الراحل ديوجو جوتا، هم يضعون الزهور أمام ملعب "آنفيلد" تكريما لروح النجم البرتغالي الراحلي.

وكان جوتا رحل عن عالمنا رفقة شقيقه أندريه سيلفا، بعد تعرضهما لحادث سير مروع في مقاطعة زامورا بإسبانيا.

وأعلن نادي ليفربول في وقت سابق، تكريم البرتغالي ديوجو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا، خلال مباراته الودية الأولى استعدادا للموسم المقبل ضد بريستون نورث إند، يوم الأحد المقبل الموافق 13 يوليو الجاري.

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تأبين الراحل ديوجو جوتا محمد صلاح في تأبين ديوجو جوتا ملعب أنفيلد عائلة النجم الراحل ديوجو جوتا وفاة ديوجو جوتا
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