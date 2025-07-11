كتب - يوسف محمد:

حرص النجم المصري محمد صلاح اليوم الجمعة، على مشاركة زملائه بفريق ليفربول الإنجليزي، خلال تأبين لاعب الفريق الراحل ديوجو جوتا.

وظهر صلاح رفقة زملائه بلاعبي ليفربول وكذلك عائلة النجم الراحل ديوجو جوتا، هم يضعون الزهور أمام ملعب "آنفيلد" تكريما لروح النجم البرتغالي الراحلي.

وكان جوتا رحل عن عالمنا رفقة شقيقه أندريه سيلفا، بعد تعرضهما لحادث سير مروع في مقاطعة زامورا بإسبانيا.

وأعلن نادي ليفربول في وقت سابق، تكريم البرتغالي ديوجو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا، خلال مباراته الودية الأولى استعدادا للموسم المقبل ضد بريستون نورث إند، يوم الأحد المقبل الموافق 13 يوليو الجاري.

الأسطورة محمد صلاح ولاعبين ليفربول مع عائلة ديوغو جوتا اليوم أمام ملعب الانـفيلد لتقديم التعازي🌹 pic.twitter.com/TUoItIES5L — عالم صلاح (@SalahWorld11) July 11, 2025

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