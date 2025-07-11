كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن الوجهة المحتملة المقبلة للمدير الفني السويسري السابق لفريق الأهلي رينيه فايلر عقب نهاية رحلته بنهاية يونيو الماضي مع نادي سيرفيت السويسري في بلاده كمدير رياضي.

وذكر موقع GIVEMESPORT عبر مصادر لم يعلنها خلال تقرير نشره مساء يوم أمس الخميس أن نادي دي سي يونايتد الأمريكي قد وافق على شروط المدرب السويسري رينيه فايلر ليتولى القيادة الفنية لفريقه بالموسم الجاري 2024/25 من الدوري في بلادهم.

نادي دي سي يونايتد أقال مدربه تروي ليسين عقب الخسارة في بطولة الكأس بخمسة أهداف مقابل هدفين في وقت كان النادي يرغب في تغيير المدرب ليتم إقالته بعد الخسارة والاتجاه للمدرب السويسري.

وكان فايلر قد تولى تدريب الأهلي خلال موسمي 2019/20 و 2020/21 بـ 44 مباراة حقق الفوز بـ 34 مباراة وتعادل في 7 مباريات بينما تلقى الخسارة بـ 3 مباريات.

وقاد المدير الفني السويسري فريق الأهلي لتتويج ببطولتين وهما الدوري في موسم 2019/20 وبطولة السوبر في موسم 2018/19.

وخاض المدرب صاحب الـ 51 عاماً بعد الرحيل عن الأهلي تجربتين الأولى مع نادي كاشيما أنتلرز الياباني خلال موسمي 2021/22 و 2022/23 ومع نادي سيرفيت كمدير فني ثم كمدير رياضي.

يذكر أن فريق دي سي يونايتد المركز الـ 12 بجدول الموسم الجاري من الدوري الأمريكي (القسم الشرقي) برصيد 19 نقطة من 4 انتصارات و7 تعادلات، فيما تلقى 10 هزائم.

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