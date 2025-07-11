كتب - نهى خورشيد

أثار النجم المغربي أشرف حكيمي، لاعب خط وسط باريس سان جيرمان الفرنسي، الجدل بعد شكوك دخوله في علاقة جديدة، خاصة في ظل انفصاله عن زوجته الأولى.

وكان حكيمي انفصل عن زوجته الأولي هبة عبوك بعد اتهامه بقضية اغتصاب في مارس 2023.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور لأشرف حكيمي في جولة بشوارع نيويورك رفقة عارضة الأزياء الهولندية من أصول مغربية ومصرية إيمان همام.

وليس ذلك هو الظهور الأول لها، بل حرصت إيمان على دعم حكيمي من مدرجات ملعب ميتلايف خلال مواجهة باريس سان جيرمان وريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025، والتي انتهت بفوز الفريق الفرنسي 4-0.

كما حضرت إيمان صاحبة الـ28 عاماً، في نهائي دوري أبطال أوروبا بين إنتر ميلان وباريس سان جيرمان، والذي توج به الأخير بعد الفوز بخماسية نظيفة.

ويُذكر أن حكيمي يقدم مستويات مميزة مع باريس سان جيرمان، إذ سجل هدفين وصنع اثنين في البطولة، وساهم في وصول فريقه إلى النهائي المرتقب في الولايات المتحدة.