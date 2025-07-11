كأس العالم للأندية 2025

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مجانا.. قناة تعلن نقل نهائي كأس العالم للأندية بين باريس وتشيلسي

05:33 م الجمعة 11 يوليه 2025

كأس العالم للأندية

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كتب - محمد القرش:

أعلنت قناة "إم بي سي مصر 2" نقل مباراة نهائي كأس العالم للأندية 2025 مجانا، والتي تجمع بين باريس سان جيرمان وتشيلسي.

وكتب الإعلامي إبراهيم فايق عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك": "كأس العالم للأندية ١٣ - ٧، ‏باريس سان جيرمان ضد تشيلسي".

وأضاف: "مذاع على قناة MBC MASR.. MBC MASR2 باستوديو تحليلي وتغطية كاملة، ‏التعليق الصوتي للنجوم: ‏مدحت شلبي… فارس عوض، ‏مشاهدة ممتعة".

وتقام المباراة النهائية من مونديال الأندية يوم الأحد المقبل الموافق 13 يوليو، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر.

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كأس العالم للأندية 2025 نهائي كأس العالم للأندية قناة إم بي سي مصر 2 مباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي موعد مباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي
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