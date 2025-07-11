كتب - محمد القرش:

أعلنت قناة "إم بي سي مصر 2" نقل مباراة نهائي كأس العالم للأندية 2025 مجانا، والتي تجمع بين باريس سان جيرمان وتشيلسي.

وكتب الإعلامي إبراهيم فايق عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك": "كأس العالم للأندية ١٣ - ٧، ‏باريس سان جيرمان ضد تشيلسي".

وأضاف: "مذاع على قناة MBC MASR.. MBC MASR2 باستوديو تحليلي وتغطية كاملة، ‏التعليق الصوتي للنجوم: ‏مدحت شلبي… فارس عوض، ‏مشاهدة ممتعة".

وتقام المباراة النهائية من مونديال الأندية يوم الأحد المقبل الموافق 13 يوليو، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر.