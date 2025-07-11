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جوردان هندرسون يعود للدوري الإنجليزي بعد تجربة السعودية

04:02 م الجمعة 11 يوليه 2025
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    جوردان هندرسون
  • عرض 3 صورة
    جوردان هندرسون
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كتب - محمد القرش:

أعلن نادي أياكس فسخ عقد قائد الفريق، جوردان هندرسون، بعد طلب رسمي من اللاعب صاحب الـ 35 عاما.

وكان عقد لاعب خط الوسط الإنجليزي مع أياكس ممتدًا حتى 30 يونيو 2026، حيث انضم لهولندا بعد 19 مباراة "1727 دقيقة" مع الاتفاق السعودي.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية" أن اللاعب الإنجليزي سيعود للدوري الإنجليزي من بوابة نادي برينتفورد.

وأوضحت الصحيفة أن هندرسون وافق على توقيع عقد مدته عامين، حيث سيخضع للفحص الطبي نهاية الأسبوع الجاري.

وسبق للاعب الإنجليزي أن لعب مع ليفربول في 492 مباراة، ساهم خلالهم في 91 هدفا (سجل 33 هدفا، وقدم 58 تمريرة حاسمة).

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نادي أياكس جوردان هندرسون هولندا الدوري الإنجليزي
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