"لن تمشي وحدك أبدًا".. قرار جديد من ليفربول بخصوص ديوجو جوتا

كتبت-هند عواد:

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، قرارا جديدا يخص البرتغالي ديوجو جوتا لاعب الفريق الراحل وشقيقه أندريه سيلفا، بعد وفاتهما في حادث سير مروع.

وذكر ليفربول، في بيان رسمي، أنه سيتم تكريم ديوجو جوتا وأنديه سيلفا، في مباراة الفريق وبريستون نورث إند.

ويخوض ليفربول مباراة ودية في ديبديل، يوم الأحد المقبل، وتعد المباراة الأولى للريدز منذ وفاة الأخوين بشكل مأساوي في حادث مروري في إسبانيا.

وقبل انطلاق المباراة المقرر له في الثالثة مساءً بتوقيت بريطانيا والخامسة بتوقيت مصر، سيتم عزف نشيد نادي ليفربول "لن تمشي وحدك أبدًا"، وسيضع النادي المضيف إكليلا من الزهور بجانب مشجعي الفريق الضيف.

وسيتم الوقوف دقيقة صمت حداداً على ديوجو وأندريه، كما سيتم عرض التعازي الرقمية على الشاشة وعبر مصابيح LED الموجودة على جانب الملعب، كما يرتدي الفريقان شارات سوداء.

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