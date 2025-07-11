جون دوران الذي لعب في 5 دوريات خلال أربع أعوام

كتب - محمد القرش:

انتقل جون دوران لاعب النصر السعودي إلى فريق فنربخشة التركي على سبيل الإعارة لمدة موسم، في صفقة بلغت قيمتها 14 مليون يورو.

وجاء ذلك الانتقال بعد عام واحد من الانضمام إلى النصر قادما من أستون فيلا الإنجليزي، في صفقة بلغت قيمتها 77 مليون يورو.

جون دوران من الدوري الكولومبي إلى التركي

بدأ اللاعب صاحب الـ21 عاما مسيرته مع فريق إنفيجادو الكولومبي في موسم 2019/2020، قبل أن ينتقل إلى شيكاجو فاير الأمريكي بعدها بموسمين.

وفي موسم 2022/23 انتقل الجناح الكولومبي لنادي أستون فيلا في صفقة بلغت قيمتها 29.50 مليون يورو.

وخلال فترته من الفيلا، ساهم دوران في 21 هدفا (سجل 20 هدفا، وقدم تمريرة حاسمة) خلال 78 مباراة "2275 دقيقة" بجميع المسابقات.

وتوترت العلاقة بين جون والمدرب أوناي إيمري خلال آخر 6 أشهر مع الفيلا، ليوافق النادي واللاعب على عرض النصر السعودي الذي بلغ 77 مليون يورو في موسم 2024/25.

وفي خطوة مفاجأة انتقل دورات إلى الدوري رقم 5 له في التاريخ عبر بوابة فنربخشة، بعد أن سجل 12 هدفا خلال 18 مباراة مع النصر بجميع المسابقات.