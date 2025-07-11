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"مكنتش حابب أتكلم".. لاعب الهلال السعودي السابق يروي أزمته مع منتخب مصر

02:40 م الجمعة 11 يوليه 2025
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كتب - محمد القرش:

روى كريم أشرف لاعب نادي الأخدود السعودي كواليس أزمته مع منتخب مصر للشباب في معسكر ما قبل البطولة العربية بعام 2021.

وقال كريم في تصريحات خاصة "لمصراوي": "الموضوع ده مكنتش حابب أتكلم فيه بصراحة، لكن خلاص عدى عليه فترة كبيرة".

وأضاف: "لما جالي استعداء من منتخب مصر للشباب كانت شرف وفرحة كبيرة ليا، الفترة ديه الدوري السعودي كان شغال وسبت الفريق عشان المنتخب".

وأوضح: "كان مكتوب في الاستدعاء إني هشارك في البطولة العربية اللي المعسكر اتعمل عشانها، عشان كدا نادي الهلال وافق على سفري لمصر".

وزاد: "لما وصلت المنتخب كان كابتن محمود جابر ربنا يحفظه تعبان بالكورونا، ولم يتواجد في معسكر المنتخب".

وواصل: "تفاجأت قبل البطولة بكام يوم تواجد قائمة تانية خالص للبطولة، وهناك لاعبين وضعوا في القائمة دون قضاء فترة المعسكر كاملة".

وأردف: "أنا مكنتش سايب فريقي والدوري عشان أجي المعسكر وأضيع وقت، الموضوع كان غريب شوية ومش مفهوم".

واستنكر: "معظم اللاعيبة اللي تواجدوا مع بداية المعسكر تم استبعادهم من قائمة البطولة، هناك أسماء تم وضعها قبل كل شئ من أجل المشاركة في البطولة العربية".

وأشار: "هذا الأمر أغضب مسؤولي الهلال بسبب تخلفي عن مباريات الفريق، وتحدثوا معي حول عدم دخول قائمة البطولة كما هو موضح في خطاب الاستدعاء الرسمي".

وأتم: "تحدث معي الكثير من وسائل الإعلام من أجل التحدث عن سبب الأزمة بعد مغادرتي المعسكر، لكن رفضت من أجل الحفاظ على معسكر منتخب مصر هادئا".

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كريم أشرف نادي الأخدود السعودي منتخب مصر للشباب الدوري السعودي
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