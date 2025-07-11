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"كسبناكم في كأس العالم".. لاعب الأخدود يتحدث عن مقارنة صلاح والدوسري في السعودية

01:04 م الجمعة 11 يوليه 2025

ديوجو جوتا ومحمد صلاح (2)

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كتب - محمد القرش:

تحدث كريم أشرف لاعب نادي الأخدود السعودي عن مقارنة سالم الدوسري بمحمد صلاح في المملكة العربية السعودية.

وقال كريم في تصريحات خاصة "لمصراوي": "السعودية تمتلك الكثير من المواهب، حيث زاملت مصعب الجوير ومحمد القحطاني في الهلال".

وأضاف: "البيئة في السعودية مساعدة لخلق المواهب، بفضل الجهود التي تبذلها هيئة الترفية والملك سلمان، والأمير محمد بن سلمان".

وأوضح: "محمد صلاح أسطورة كبيرة لا غبار عليه، وفي السعودية بيقارنوه بسالم الدوسري، ويقولوا كسبناكم في كأس العالم بروسيا 2018".

واختتم لاعب منتخب مصر للشباب: لكن المقارنة في إطار المحبة بين البلدين والشعبين، لكن صلاح أسطورة كبيرة لا يختلف عليه أي شخص".

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