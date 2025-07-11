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15 دقيقية بمليوني ريال.. قرار جديد من الهلال بشأن عبد الرزاق حمدالله

12:46 م الجمعة 11 يوليو 2025
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    عبد الرزاق حمدالله وبونو
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    عبد الرزاق حمدالله وقطته من تدريبات الاتحاد
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    عبد الرزاق حمدالله لاعب اتحاد جدة السعودي
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    عبد الرزاق حمدالله وقطته
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    النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله
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    عبد الرزاق حمدالله
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كتبت-هند عواد:

كشفت صحيفة "اليوم" السعودية، مفاجأة بشأن المغربي عبد الرزاق حمدالله لاعب الشباب الذي أعير إلى الهلال، خلال منافسات كأس العالم للأندية.

وودع الهلال السعودي كأس العالم للأندية 2025، من دور ربع النهائي بالهزيمة من فلومينينسي البرازيلي 2-1، وكان عبدالرزاق حمدالله انضم للفريق على سبيل الإعارة خلال فترة المونديال قبل تلك المباراة، لكنه لم يشارك سوى 15 دقيقة.

وذكرت صحيفة اليوم، أن الهلال قرر صرف مكافأة مونديال الأندية لعبد الرزاق، مثل باقي اللاعبين، وتم إبلاغ اللاعب بهذا الأمر خلال الساعات الماضية.

ووفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية، قرر مسؤولو الهلال منح كل لاعب مليوني ريال سعودي، مكافأة بعد الفوز على مانشستر سيتي الإنجليزي في المونديال.

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