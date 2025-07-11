لاعب منتخب مصر يكشف "لمصراوي" سبب رحيله عن الهلال السعودي

كتب - محمد القرش:

كشف كريم أشرف لاعب منتخب مصر للشباب ونادي الأخدود السعودي، سبب رحيله عن الهلال وتفضيل خوض تجربة جديدة.

وقال كريم في تصريحات خاصة "لمصراوي": "بدايتي مع الكرة كانت في إحدى الأكاديميات، قبل أن أخوض تجارب أداء مع الهلال السعودي ويتم قبولي".

وأضاف: "بدايتي مع الهلال كانت صعبة، عشان أجنبي وخانة الأجانب في الفريق بتبقى قليلة في تجارب الأداء".

وواصل: "تدرجت في الفئات السنية لنادي الهلال حتى وصلت إلى فريق الرديف الذي كنت هدافه، قبل الانتقال إلى الأخدود الموسم الماضي".

وأردف: "أنا لسة محققتش أي حاجة من طموحاتي وأهدافي، قدمت مع الهلال مستويات جيدة لكني لم أمثل الفريق الأولى، فقط خضت التدريبات الجماعية معهم".

واختتم المهاجم: "كان حلم وهدف لي تمثيل الفريق الأول للهلال، لكن مع وصولي للفريق الرديف وجدت كم النجوم الذين تعاقد معهم الفريق الأول، لذلك فضلت الانتقال إلى الأخدود".