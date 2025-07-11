كأس العالم للأندية 2025

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الشناوي يضع الأهلي في مقدمة إحصائيات كأس العالم للأندية

11:32 ص الجمعة 11 يوليو 2025
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    أوسكار أوستاري والشناوي
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    ميسي والشناوي
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    محمد الشناوي خلال مباراة الأهلي وإنتر ميامي
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    إنقاذ محمد الشناوي
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    إنقاذ الشناوي
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    الكرة تصتدم بعارضة محمد الشناوي
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    الشناوي ويحيى عطية الله
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    محمد الشناوي من مران الأهلي في ميامي
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كتب - محمد القرش:

تتجه أنظار مشجعي كرة القدم حول العالم إلى المواجهة المرتقبة بين باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية 2025.

وقبل المباراة النهائية، تواجد النادي الأهلي في مقدمة إحصائيات مونديال العالم بفضل محمد الشناوي حارس المرمى.

ويحتل المارد الأحمر المركز 12 من بين 32 ناديا في إحصائية حراس مرمى كأس العالم للأندية متفوقا على أتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ وإنتر ميلان.

وحافظ الشناوي على شباكه نظيفة في مباراة، و43 تصديا خلال 3 مواجهات، قبل أن يودع الأهلي منافسات البطولة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتقام المباراة النهائية بين باريس وتشيلسي يوم الأحد المقبل الموافق 13 يوليو، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر.

ترتيب الأهلي في إحصائية حراس مرمى كأس العالم للأندية 2025

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الشناوي محمد الشناوي كأس العالم للأنية 2025 كأس العالم للأندية باريس وتشيلسي الأهلي
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