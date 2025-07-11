الشناوي يضع الأهلي في مقدمة إحصائيات كأس العالم للأندية

كتب - محمد القرش:

تتجه أنظار مشجعي كرة القدم حول العالم إلى المواجهة المرتقبة بين باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية 2025.

وقبل المباراة النهائية، تواجد النادي الأهلي في مقدمة إحصائيات مونديال العالم بفضل محمد الشناوي حارس المرمى.

ويحتل المارد الأحمر المركز 12 من بين 32 ناديا في إحصائية حراس مرمى كأس العالم للأندية متفوقا على أتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ وإنتر ميلان.

وحافظ الشناوي على شباكه نظيفة في مباراة، و43 تصديا خلال 3 مواجهات، قبل أن يودع الأهلي منافسات البطولة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتقام المباراة النهائية بين باريس وتشيلسي يوم الأحد المقبل الموافق 13 يوليو، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر.

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