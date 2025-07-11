كتب - محمد القرش:

يترقب عشاق كرة القدم المواجهة التاريخية التي تجمع باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وللمرة الأولى في التاريخ، تشهد المباراة النهائية مواجهة أوروبية خالصة في نسخة مونديال الأندية المتحدثة.

ورغم الخروج، يتصدر أنخيل دي ماريا قائمة هدافي البطولة برصيد 4 أهداف، متساويا مع جونزالو جارسيا وسيرهو جيراسي وماركوس ليوناردو.

ويتواجد لاعب الأهلي، وسام أبو علي، في قائمة الهدافين بفضل "هاتريك" مباراة بورتو في دور المجموعات.

هدافو كأس العالم للأندية

1. أنخيل دي ماريا (بنفيكا) - 4 أهداف

2. جونزالو جارسيا (ريال مدريد) - 4 أهداف

3. سيرهو جيراسي (دورتموند) - 4 أهداف

4. ماركوس ليوناردو (الهلال) - 4 أهداف

5. وسام أبو علي (الأهلي) - 3 أهداف

6. جيرمان بيرتيرام (باتشوكا) - 3 أهداف

7. فيل فودين (مانشستر سيتي) - 3 أهداف

8. هالاند (مانشستر سيتي) - 3 أهداف

9. هاري كين (بايرن ميونخ) - 3 أهداف

10. بيدرو نيتو (تشيلسي) - 3 أهداف

وتقام المباراة النهائية لمونديال الأندية يوم الأحد المقبل الموافق 13 يوليو، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر.