كتب - محمد القرش:

من الصعب أن تكون قائدا مؤثرا مع فريق عريق وأنت في سن الـ24 عاما فقط "بسبب قلة الخبرات"، لكن خط الوسط الأرجنتيني أثبت أن اللاعبين الشباب يمكنهم تحمل المسؤولية رغما عن قلة الخبرات.

وارتدى الأرجنتيني إنزو فرنانديز صاحب الـ24 عاما شارة قيادة فريق تشيلسي خلال آخر مباراتين في كأس العالم للأندية 2025، وسط كثرة اللاعبين الشباب في الفريق اللندني.

وقال جواو بيدرو في مقابلة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) : "معظم لاعبي تشيلسي صغار في السن، لكنني أعتقد أننا سنتطور مع مرور الوقت نظرًا للمواهب الكثيرة التي يمتلكها الفريق".

وأضاف: "إنزو، على سبيل المثال، حقق إنجازات كبيرة في مسيرته الكروية بسن مبكر، ما زلت أعتقد أن فريق تشيلسي يمتلك الكثير ليقدمه".

وقاد الأرجنتيني فريق تشيلسي إلى المباراة النهائية بفضل جهوده في إفساد هجمات الخصم، وتقديم 3 تمريرات حاسمة متصدرا قائمة أكثر اللاعبين فعلا لذلك.

وجاء كل ذلك، بعد 3 أعوام من فوز إنزو بكأس العالم للمنتخبات 2022 مع منتخب الأرجنتين على حساب فرنسا.

وحينها حصد فرنانديز جائزة أفضل لاعب شاب بالبطولة في عمر الـ 21 عاما، بعد مشاركته في جميع مواجهات دور خروج المغلوب.

ويلاقي تشيلسي نظيره باريس سان جيرمان يوم الأحد المقبل الموافق 23 يوليو، في نهائي كأس العالم للأندية 2025.