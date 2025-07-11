كم تبلغ القيمة المالية لمباراة نهائي كأس العالم للأندية؟

كتب - محمد القرش:

أيام قليلة تفصلنا عن المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تجمع بين باريس سان جيرمان وتشيلسي.

وتأهل باريس إلى النهائي بعد الفوز الكاسح على ريال مدريد برباعية دون رد، بينما انتصر تشيلسي على فلومينينسي البرازيلي بثنائية دون رد.

ويحصل الفريق المتأهل إلى المباراة النهائية على 30 مليون دولار أمريكي (باريس وتشيلسي)، بينما يحصد الفائز بالبطولة 40 مليون دولار.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية يوم الأحد المقبل الموافق 13 يوليو، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر.