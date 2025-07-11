كتب -نهى خورشيد:

كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل جديدة بخصوص نمط حياة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي، في ظل رغبته في الوصول إلى 1000 هدف رسمي، محققاً إنجازاً غير مسبوق بعد الأسطورة بيليه.

وبدأت رحلة كريستيانو رونالدو لتعديل نظامه الغذائي منذ عام 2003، حين سخر منه زملاؤه في مانشستر يونايتد بسبب نحافته.

وبحسب صحيفة "ذا صن"يعتمد الدون على نظام تدريبي صارم، يتضمن خمس حصص أسبوعية تجمع بين الكارديو وتمارين الأوزان، مع تركيز خاص على الساقين يوم الإثنين.

وفيما يخص النظام الغذائي، فيتكون من 6 وجبات صغيرة موزعة بدقة كل 3 إلى 4 ساعات، تتضمن بروتينات خفيفة وكربوهيدرات معقدة ودهون صحية وخضروات طازجة، مع الابتعاد بشكل كامل عن السكريات والمقليات.

ولا يقتصر اهتمام رونالدو على التدريب والتغذية، بل يمتد إلى النوم والعناية الجسدية كالعلاج بالتبريد والمراتب الذكية، بالإضافة إلى طلاء أظافر القدمين للوقاية من العدوى.