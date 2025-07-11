أول تعليق من ثيو هيرنانديز بعد الانضمام إلى الهلال السعودي

كتب - يوسف محمد:

أكد ثيو هيرنانديز لاعب فريق الهلال السعودي الجديد، على أن هدفه مع الفريق في الفترة المقبلة، هو تحقيق البطولات، خاصة وأن الفريق يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين.

كان الهلال السعودي، أعلن أمس الخميس التعاقد بشكل رسمي مع الظهير الأيسر الفرنسي، بعقد لمدة 3 سنوات قادما من فريق ميلان الإيطالي.

وقال هيرنانديز في تصريحات، نقلها الموقع الرسمي للهلال: "أعتقد أن هذه تعد مرحلة جديدة في مسيرتي، خاصة وأن الكرة السعودية شهدت تطورا كبيرا في الفترة الماضية، شاهدت العديد من المباريات للهلال في كأس العالم للأندية، الفريق قدم مستوى رائع في البطولة وأعتقد أنه يقدم مستوى مماثل للكثير من الفرق الأوروبية".

وأضاف: "قبل قدومي إلى فريق الهلال تحدث مع جواو كانسيلو، لمعرفة الكثير من التفاصيل الخاصة بالنادي والمدينة، لأنني لم أكن أعلم الكثير من التفاصيل الخاصة بهذا الأمر، وأكد لي أن الفريق يمتلك لاعبين مميزين للغاية، أن الأجواء داخل النادي والمدينة بشكل عام مميزة".

وتابع: "متحمس للغاية لبدء الرحلة الجديدة مع الفريق في الفترة المقبلة، خاصة بعد الاستقبال المميز من قبل الجماهير لي أنا وزوجتي عند الوصول إلى النادي".

واختتم هيرنانديز تصريحاته: "سعيد بالانضمام إلى فريق الهلال، جاءت إلى هنا لتحقيق الفوز وحصد الكثير من الألقاب مع الفريق".

وكان هيرنانديز شارك مع فريق ميلان الإيطالي خلال الموسم الماضي، في 49 مباراة بمختلف بطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 5 أهداف وتقديم 6 تمريرات حاسمة.

أقرأ أيضًا:

70 دولة وراء ثروة مالية جديدة في النصر بسبب رونالدو

كم تبلغ جائزة الفائز بكأس العالم للأندية؟