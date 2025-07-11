كتب- يوسف محمد:

احتفل النجم الفرنسي كريم بنزيما خلال الأيام القليلة الماضية، بحفل زفافه على الممثلة الفرنسية ذات الأصول الجزائرية لينا خودري.

واقتصر حفل زفاف النجم الفرنسي والممثلة الفرنسية، على تواجد عدد قليل من الأصدقاء وأفراد العائلة فقط، خاصة وأن بنزيما فضل عدم إظهار الكثير من الجوانب الخاصة بحفل الزفاف.

ومع انتشار خبر زواج النجم الفرنسي كريم بنزيما، بدأ الكثير من المتابعين يبحثون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن أبرز المعلومات التي تتعلق بزوجته.

من هي لينا خودري زوجة كريم بنزيما؟

وتبلغ لينا خودري من العمر 33 عاما، فهى من مواليد 3 أكتوبر عام 1992 في الجزائر، قبل أن تهاجر مع والدها ووالدتها إلى فرنسا، بسبب الحرب الأهلية التي أقيمت في الجزائر.

وولدت لنا خودري لعائلة تتعلق كثيرا بالفن، حيث أن والدتها كانت عازفة كمان، بالإضافة إلى أن والدها صحفي.

وبدأت لينا مسيرتها الفنية في عالم التمثيل، بداية من عام 2014، نالت خودري شهرة واسعة في عام 2019 بعد مشاركتها في فيلم "بابيتشا" عام 2019، التي نالت من خلاله على جائزة "أوريزنتي"، لأفضل ممثلة.

وشاركت خودري في العديد من الأفلام، التي وضعتها على خريطة نجوم السينما العالمية بشكل كبير، منها "The French Dispatch في عام 2021، Nos Frangins في عام 2022، عام 2025 قامت ببطولة فيلمي، 13 يومًا و13 ليلة، نسور الجمهورية".