تردد قناة MBC Action hd الناقلة لمباراة نهائي كأس العالم للأندية 2025
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القاهرة – مصراوي
يواصل عشاق كرة القدم العربية والعالمية متابعتهم لمباراة نهائي كأس العالم للأندية 2025، التي تقام حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث انطلقت البطولة في 15 يونيو وتستمر حتى 13 يوليو المقبل.
وفي إطار التغطية الإعلامية الشاملة للبطولة، أعلنت مجموعة قنوات MBC عن حصولها على حقوق بث مباراة نهائي كأس العالم للأندية 2025 بين باريس سان جيرمان وتشيلسي
ومن المقرر أن تعرض مباراة نهائي مونديال الأندية عبر قناة MBC Action، التي يمكن استقبالها عبر القمر الصناعي نايل سات وفقًا للبيانات التالية:
التردد: 11470
الاستقطاب: عمودي (V)
معدل الترميز: 27500
القمر الصناعي: نايل سات
الجودة: عالية الدقة (HD)
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