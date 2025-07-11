كأس العالم للأندية 2025

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تردد قناة MBC Action hd الناقلة لمباراة نهائي كأس العالم للأندية 2025

02:56 ص الجمعة 11 يوليه 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد
  • عرض 15 صورة
    مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد
  • عرض 15 صورة
    مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد
  • عرض 15 صورة
    مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد
  • عرض 15 صورة
    مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد
  • عرض 15 صورة
    مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد
  • عرض 15 صورة
    باريس سان جيرمان (1)
  • عرض 15 صورة
    باريس سان جيرمان (1)
  • عرض 15 صورة
    باريس ضد البايرن
  • عرض 15 صورة
    لقطات من مباراة تشيلسي والترجي 1 (1)
  • عرض 15 صورة
    لاعبي تشيلسي (1)
  • عرض 15 صورة
    لاعب تشيلسي (1)
  • عرض 15 صورة
    تشيلسي وبالميراس (1)
  • عرض 15 صورة
    بالميراس ضد تشيلسي
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القاهرة – مصراوي

يواصل عشاق كرة القدم العربية والعالمية متابعتهم لمباراة نهائي كأس العالم للأندية 2025، التي تقام حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث انطلقت البطولة في 15 يونيو وتستمر حتى 13 يوليو المقبل.

وفي إطار التغطية الإعلامية الشاملة للبطولة، أعلنت مجموعة قنوات MBC عن حصولها على حقوق بث مباراة نهائي كأس العالم للأندية 2025 بين باريس سان جيرمان وتشيلسي

ومن المقرر أن تعرض مباراة نهائي مونديال الأندية عبر قناة MBC Action، التي يمكن استقبالها عبر القمر الصناعي نايل سات وفقًا للبيانات التالية:

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي: نايل سات

الجودة: عالية الدقة (HD)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

تردد قناة MBC Action hd باريس سان جيرمان تشيلسي نهائي كأس العالم للأندية 2025
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