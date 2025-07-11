كأس العالم للأندية 2025

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القنوات المجانية الناقلة لمباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان في نهائي كأس العالم للأندية 2025

02:53 ص الجمعة 11 يوليه 2025
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    مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد
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    مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد
  • عرض 13 صورة
    مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد
  • عرض 13 صورة
    مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد
  • عرض 13 صورة
    مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد
  • عرض 13 صورة
    باريس سان جيرمان (1)
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    باريس سان جيرمان (1)
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    باريس ضد البايرن
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    لاعب تشيلسي (1)
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    إينزو فرنانديز لاعب تشيلسي (1)
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    لقطات من مباراة تشيلسي والترجي 1 (1)
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    مباراة تشيلسي والترجي (1)
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القاهرة - مصراوي
ينتظر عشاق كرة القدم مواجه نارية بين تشيلسي الإنجليزي و باريس سان جيرمان الفرنسي في نهائي كأس العالم للأندية 2025.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "ميتلايف" في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.

وتنقل مباريات نهائي كأس العالم للأندية على مجموعة قنوات MBC السعودية الناقل الحصري لمباريات نهائي كأس العالم للأندية 2025.

وستعرض المباراة مجانًا عبر قناتي MBC مصر 2، MBC Action، اللتين ستقدمان تغطية مباشرة وشاملة للمواجهة المنتظرة ضمن حقوق البث الحصري لمجموعة قنوات MBC.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

القنوات الناقلة مباراة باريس سان جيرمان تشيلسي كأس العالم للأندية 2025 باريس سان جيرمان وتشيلسي
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