القاهرة - مصراوي

حقق فريق باريس سان جيرمان الفرنسي فوزًا كبيرًا على نظيره ريال مدريد بنتيجة 4-0، وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية 2025.

وبهذا الانتصار، تأهل باريس سان جيرمان إلى المباراة النهائية لملاقاة فريق تشيلسي الإنجليزي، يوم الأحد المقبل.

من جانبه، حجز تشيلسي مقعده في نهائي البطولة، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد تغلبه على فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون رد في الدور نصف النهائي.

موعد مباراة نهائي كأس العالم للأندية

تُقام مباراة نهائي كأس العالم للأندية بين باريس سان جيرمان وتشيلسي يوم الأحد المقبل، الموافق 13 يوليو الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "ميتلايف" في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.