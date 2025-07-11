كريم بنزيما يحتفل بحفل زفافه على ممثلة جزائرية

كتب - يوسف محمد:

احتفل النجم الفرنسي كريم بنزيما خلال الأيام القليلة الماضية، بحفل زفافه على الممثلة الفرنسية ذات الأصول الجزائرية لينا خودري، في حفل اقتصر على تواجد الأصدقاء وأفراد العائلة فقط.

وأقيم حفل الزفاف في جزيرة كورسيكا جنوب فرنسا، التي تعد أبرز وأهم المناطق الساحلية في فرنسا، في أجواء رومانسية ساحرة.

وفضل النجم الفرنسي، عدم إظهار الكثير من الجوانب الخاصة بحفل الزفاف، منها عدم وجود الكثير من المعلومات عن حفل الزفاف والأشخاص الذين حضروا الحفل.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية، أن النجم الفرنسي خاض رحلة بحرية رفقة خودري، قبل الاحتفال بشكل رسمي بحفل زفافهما منذ أيام قليلة.

ويذكر أن النجم الفرنسي كريم بنزيما، شارك الموسم الماضي رفقة فريق اتحاد جدة السعودي، في 33 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 5 هدفا وتقديم 9 تمريرات حاسمة.

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