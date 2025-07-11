كتب- محمد عبدالهادي:

دخل الجناح الهولندي من أصول مغربية بلال ولد الشيخ دائرة اهتمامات نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ضمن خطة النادي لتدعيم صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويتمتع اللاعب بلال ولد الشيخ بمسيرة قوية في الملاعب الهولندية، إلى جانب مروره بتجارب إنسانية وإنسانية كالعنصرية، بجانب قيامه بعملية جراحية سابقة لاستئصال ورم حميد بالموسم الماضي.

ويقدم "مصراوي"، في السطور التالية، المواقف التي تعرض لها اللاعب في مسيرته الكروية كالتالي:

الأول تمثل في تعرضه لحوادث عنصرية علنية خلال مشاركته في مباريات الدوري الهولندي، أبرزها حين أطلقت جماهير نادي دين بوش عبارات مسيئة بحقه، وصلت إلى وصفه بـ"المسلم السرطاني".

وأبدي بلال ولد الشيخ استيائه عن تلك الواقعة كما أوضح أنه لم يكن ذلك الموقف الوحيد، إذ واجه عبارات مشابهة في ملاعب أندية أخرى مثل ADO Den Haag وFC Emmen، مضيفًا: "سجلت هدف الفوز، ثم قال لي أحدهم: جيد، لكن من العار أن يسجله شخص مثلك".

أما الموقف الثاني، فكان خضوعه لعملية جراحية دقيقة لإزالة ورم، خلال فترة سابقة من الموسم، وكتب ولد الشيخ عبر حسابه على موقع "إنستجرام" عن هذه الواقعة: "بدأ الأمر بألم في الظهر، وبعد البحث تبين أنني مصاب بورم نادر حميد في أسفل ظهري".

وأضاف: "لقد أجريت عملية جراحية ناجحة وتمت إزالة الورم بالكامل.