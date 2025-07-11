كتب - يوسف محمد:

حرص تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية أول أمس الأربعاء، على دعم باريس سان جيرمان الفرنسي، في مباراته أمام ريال مدريد بنصف نهائي مونديال الأندية 2025.

وحضر آل الشيخ أمس مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان، من مدرجات ملعب "ميتلايف"، لدعم باريس سان جيرمان في اللقاء، هو ما ظهر من خلال فيديو قام بنشره عبر حسابه على "فيس بوك"، رفقة ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، يظهر خلاله احتفاله بتسجيل باريس أكثر من هدف في الشوط الأول وعلق: "الله يتمم، باريس اليوم".

وجاء هذا الفيديو خلال أحداث الشوط الأول، من مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان، التي أقيمت أمس على ملعب "ميتلايف" بالولايات المتحدة الأمريكية.

كما نشر آل الشيخ عدد من الصور، رفقة نار الخليفي رئيس باريس سان جيرمان تظهر خلالها سعادته الكبيرة بأداء الفريق الباريسي وكتب: "الله يتمم يارب".

وشارك أيضًا، آل الشيخ صورة له من داخل مدرجات ملعب "ميتلايف" بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال متابعة مباراة باريس وريال مدريد بنصف نهائي مونديال الأندية.

وكان باريس سان جيرمان، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره ريال مدريد الإسباني، بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل، ليضمن الصعود إلى نهائي البطولة.

موعد نهائي كأس العالم للأندية 2025

وتقام مباراة نهائي كأس العالم للأندية 2025، يوم الأحد المقبل الموافق 13 يوليو الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

أقرأ أيضًا:

70 دولة وراء ثروة مالية جديدة في النصر بسبب رونالدو

كم تبلغ جائزة الفائز بكأس العالم للأندية؟