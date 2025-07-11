شبح الماضي يطارده.. هل أصبح باريس سان جيرمان عقدة مبابي؟

كتبت-هند عواد:

تلقى ريال مدريد بقيادة نجمه كيليان مبابي هزيمة قاسية برباعية نظيفة من باريس سان جيرمان، في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025، على ملعب "ميتلايف" في ولاية نيو جيرسي، وأمام أكثر من 78 ألف متفرج.

لم تكن الهزيمة مجرد خسارة رياضية، بل فتحت الباب مجددًا للحديث عن العلاقة المعقدة بين مبابي وفريقه السابق، الذي يبدو أنه بات يشكل له "عقدة" متجددة، داخل الملعب وخارجه.

مبابي بلا رد أمام باريس

في أول مواجهة رسمية له ضد باريس سان جيرمان منذ رحيله إلى ريال مدريد صيف 2024، عجز مبابي عن ترك أي بصمة هجومية، لم يسجل أو يصنع أي أهداف.

واكتسح باريس اللقاء منذ بدايته، بفضل ثنائية فابيان رويز، وهدفي ديمبيلي وغونسالو راموس، ليضمن الفريق الفرنسي تأهله إلى نهائي كأس العالم للأندية.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يسقط فيها مبابي أمام باريس سان جيرمان، فمنذ بداياته مع موناكو، واجه مبابي باريس في 4 مباريات، لم يحقق خلالها أي انتصار، واكتفى بتعادل وثلاث هزائم، دون أن يسجل أو يصنع.

من حلم دوري الأبطال إلى كابوس باريس

عندما غادر مبابي نادي العاصمة الفرنسية، كان هدفه واضحًا: الفوز بدوري أبطال أوروبا الذي فشل في تحقيقه مع باريس، لكن بعد الرحيل، انقلبت الطاولة، وحقق باريس ثلاثية تاريخية (بينها دوري أبطال أوروبا)، واقترب من التتويج العالمي، فيما لم يحقق ريال مدريد أي بطولة.

معركة قضائية تزيد التوتر بين مبابي وباريس سان جيرمان

الخلاف بين مبابي وباريس لم يقتصر على أرضية الملعب، ففي صيف 2024 تحول الأمر لمعركة قانونية، بعدما رفع اللاعب دعوى للحصول على مستحقات المالية المتأخرة والتي تقدر بقيمة 55 مليون يورو، وانتهت بإصدار محكمة باريس العليا حكمًا نهائيًا ببطلان الحجز الاحتياطي على أموال النادي، في مايو 2025.

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