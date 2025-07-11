كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

شبح الماضي يطارده.. هل أصبح باريس سان جيرمان عقدة مبابي؟

09:00 ص الجمعة 11 يوليو 2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    مبابي بقميص باريس سان جيرمان
  • عرض 14 صورة
    لاعبو باريس يودعون مبابي
  • عرض 14 صورة
    كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان
  • عرض 14 صورة
    كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان
  • عرض 14 صورة
    مبابي لاعب باريس سان جيرمان
  • عرض 14 صورة
    رئيس نادي باريس سان جرمان ناصر الخليفي (الى اليسار) خلال تقديمه المهاجم الجديد كيليان مبابي في ملعب "بارك دو برينس" في باريس في 6 ايلول/سبتمبر 2017
  • عرض 14 صورة
    كيليان مبابي متأثرا بإصابته بفيروس المعدة
  • عرض 14 صورة
    كيليان مبابي مع منتخب فرنسا
  • عرض 14 صورة
    كيليان مبابي مع منتخب فرنسا
  • عرض 14 صورة
    كيليان مبابي متأثرا بإصابته بفيروس المعدة
  • عرض 14 صورة
    كيليان مبابي
  • عرض 14 صورة
    كيليان مبابي من تدريبات ريال مدريد2
  • عرض 14 صورة
    كيليان مبابي من تدريبات ريال مدريد1
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

تلقى ريال مدريد بقيادة نجمه كيليان مبابي هزيمة قاسية برباعية نظيفة من باريس سان جيرمان، في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025، على ملعب "ميتلايف" في ولاية نيو جيرسي، وأمام أكثر من 78 ألف متفرج.

لم تكن الهزيمة مجرد خسارة رياضية، بل فتحت الباب مجددًا للحديث عن العلاقة المعقدة بين مبابي وفريقه السابق، الذي يبدو أنه بات يشكل له "عقدة" متجددة، داخل الملعب وخارجه.

مبابي بلا رد أمام باريس

في أول مواجهة رسمية له ضد باريس سان جيرمان منذ رحيله إلى ريال مدريد صيف 2024، عجز مبابي عن ترك أي بصمة هجومية، لم يسجل أو يصنع أي أهداف.

واكتسح باريس اللقاء منذ بدايته، بفضل ثنائية فابيان رويز، وهدفي ديمبيلي وغونسالو راموس، ليضمن الفريق الفرنسي تأهله إلى نهائي كأس العالم للأندية.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يسقط فيها مبابي أمام باريس سان جيرمان، فمنذ بداياته مع موناكو، واجه مبابي باريس في 4 مباريات، لم يحقق خلالها أي انتصار، واكتفى بتعادل وثلاث هزائم، دون أن يسجل أو يصنع.

من حلم دوري الأبطال إلى كابوس باريس

عندما غادر مبابي نادي العاصمة الفرنسية، كان هدفه واضحًا: الفوز بدوري أبطال أوروبا الذي فشل في تحقيقه مع باريس، لكن بعد الرحيل، انقلبت الطاولة، وحقق باريس ثلاثية تاريخية (بينها دوري أبطال أوروبا)، واقترب من التتويج العالمي، فيما لم يحقق ريال مدريد أي بطولة.

معركة قضائية تزيد التوتر بين مبابي وباريس سان جيرمان

الخلاف بين مبابي وباريس لم يقتصر على أرضية الملعب، ففي صيف 2024 تحول الأمر لمعركة قانونية، بعدما رفع اللاعب دعوى للحصول على مستحقات المالية المتأخرة والتي تقدر بقيمة 55 مليون يورو، وانتهت بإصدار محكمة باريس العليا حكمًا نهائيًا ببطلان الحجز الاحتياطي على أموال النادي، في مايو 2025.

اقرأ أيضًا:

أول حوار مع أحمد إبراهيم المتسبب في انضمام شيكابالا إلى الزمالك

قال لنا عايز رأسي مرفوعة".. لاعب الزمالك السابق يكشف كواليس اعتزال حازم إمام

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كيليان مبابي باريس سان جيرمان ريال مدريد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الهلال السعودي يضم لاعب ميلان الإيطالي رسميًا

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان