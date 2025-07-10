كتب- محمد عبدالهادي:

خطف الإسباني ديفيد رايا، حارس مرمى نادي أرسنال الإنجليزي، الأنظار خلال حفل زفافه بعد أن قرر تحويله إلى مناسبة استثنائية مليئة بالكوميديا، بعيدًا عن الأجواء الرسمية المعتادة لحفلات الزفاف.

حفل الزفاف الذي أُقيم مؤخرًا في إسبانيا، حضره الأهل والأصدقاء المقربون، لكنه لم يكن عاديًا على الإطلاق، إذ قرر رايا، البالغ من العمر 29 عامًا، أن يضفي لمسته الخاصة، فدخل قاعة الحفل برفقة أصدقائه وهم يرتدون "بدلات قابلة للنفخ"، وسط أجواء احتفالية صاخبة، وتفاعل واسع من الحضور.

ورقص رايا مع أصدقائه رقصة جماعية طريفة، الأمر الذي جعله محط اهتمام الجماهير ووسائل الإعلام.

وتعود علاقة رايا بعروسه تاتيانا إلى عام 2021، عندما كان لا يزال لاعبًا في صفوف برينتفورد، حيث بدأت بينهما قصة حب تطورت سريعًا، قبل أن يتقدّم لخطبتها في أجواء رومانسية خلال عشاء خاص العام الماضي.

جدير بالذكر أن تاتيانا كانت تعمل سابقًا في نادٍ ليلي، قبل أن تتحول لاحقًا إلى مجال عرض الأزياء.