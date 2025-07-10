هل فشلت صفقة الأهلي؟.. الريان القطري يستعيد مهاجمه الإسباني

كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن نادي الريان القطري استعادة مهاجمه الإسباني رودريجو مورينو بعد انتهاء فترة اعارته لنادي الغرافة القطري.

وكان الريان القطري أبرز الأندية المهتمة بضم مهاجم النادي الأهلي وسام أبو علي، بعدما قدم عرضًا رسميًا وصل لـ7.5 مليون دولار، ولكن الصفقة توقفت بعدما طالب الأهلي بالحصول على 10 مليون دولار.

وكان الريان القطري قد منح النادي الأهلي مهلة 48 ساعة لحسم موقفه من بيع اللاعب، ولكن المفاوضات لم تشهد جديد، ليعلن النادي القطري اليوم عودة مهاجمه السابق.

جدير بالذكر أن رودريجو مورينو شارك في 17 مباراة رفقة الغرافة في الموسم المنقضي، وسجل هدفين وصنع 4.