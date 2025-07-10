كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

اورانج سبورت

- -
18:30

الزمالك

جميع المباريات

إعلان

هل فشلت صفقة الأهلي؟.. الريان القطري يستعيد مهاجمه الإسباني

10:34 م الخميس 10 يوليه 2025

رودريجو مورينو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن نادي الريان القطري استعادة مهاجمه الإسباني رودريجو مورينو بعد انتهاء فترة اعارته لنادي الغرافة القطري.

وكان الريان القطري أبرز الأندية المهتمة بضم مهاجم النادي الأهلي وسام أبو علي، بعدما قدم عرضًا رسميًا وصل لـ7.5 مليون دولار، ولكن الصفقة توقفت بعدما طالب الأهلي بالحصول على 10 مليون دولار.

وكان الريان القطري قد منح النادي الأهلي مهلة 48 ساعة لحسم موقفه من بيع اللاعب، ولكن المفاوضات لم تشهد جديد، ليعلن النادي القطري اليوم عودة مهاجمه السابق.

جدير بالذكر أن رودريجو مورينو شارك في 17 مباراة رفقة الغرافة في الموسم المنقضي، وسجل هدفين وصنع 4.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

رودريجو مورينو الأهلي الريان القطري وسام أبو علي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان