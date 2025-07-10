كتب - يوسف محمد:

مازالت وفاة النجم البرتغالي ديوجو جوتا لاعب ليفربول الإنجليزي رفقة شقيقه أندريه سيلفا، تسيطر على الكثير من الأجواء العالمية، خاصة في ظل وفاته إثر حادث سير مروع.

وكان جوتا رحل عن عالمنا رفقة شقيقه أندريه سيلفا، بعد تعرضهما لحادث سير مروع، في مقاطعة زامورا بإسبانيا.

وظهرت تقارير صحفية خلال الساعات الماضية، تؤكد إلى أن تحقيقات الشرطة تشير إلى أن الحد الأقصى للسرعة كان عاليًا، إذ كان جوتا تجاوز الحد الأقصى للسرعة على الطريق السريع.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن رواية الشرطة الخاصة بتسبب زيادة السرعة في وفاة جوتا وشقيقه، تتعرض للتشكيك بعد ظهور أكثر من شاهد عيان للحادثة يرون عكس ما أعلن من قبل الشرطة خلال الساعات الماضية.

وأشارت الصحيفة ذاتها، أن سائق شاحنة برتغالي يدعى جوزيه أزيفيدو وأنه هو من صور الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لسيارة النجم البرتغالي الراحل وهي تشتعل، مؤكدا أنه حاول إطفاء النيران من شدة ولكن شدة الحادث كانت تحول دون ذلك.

وأضاف أزيفيدو،أن سيارة جوتا تجاوزته دون وجود أي شكل من أشكال تجاوز السرعة، مشيرا أن السيارة التي كان يتواجد بها جوتا وشقيقه، لم تكن مسرعة على الإطلاق.

ومن جانبه، أكد سائق شاحنة آخر في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أن سيارة جوتا تجاوزته قبل وقوع الحادث ب 5 دقائق فقط، أنها كانت تسير بسرعة معتدلة، منتقدا حالة الطريق التي وقعت عليه الحادثة وأنه "سيئ بشكل كبير".

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