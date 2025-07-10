كتب- محمد عبدالهادي:

تغنى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بالنجم المصري المعتزل محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الزمالك السابق، بعد توقعه الدقيق لنتيجة مواجهة الفريق أمام ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وكان باريس سان جيرمان قد حقق فوزًا كاسحًا على ريال مدريد بنتيجة 4-0 في المباراة التي أُقيمت على ملعب "ميتلايف" بالولايات المتحدة، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

القصة بدأت حينما نشر الإعلامي إبراهيم فايق عبر برنامجه مقطعًا صوتيًا لشيكابالا قبل انطلاق اللقاء، توقع فيه أن باريس سيفوز برباعية أمام الريال وهو ما تحقق بالفعل بطريقة لافتة.

وعقب المباراة، تفاعل الحساب الرسمي لنادي باريس سان جيرمان على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث نشر مقطع الفيديو الذي ظهر فيه إبراهيم فايق يعرض توقع شيكابالا، وأرفقه بتعليق لقي رواجًا كبيرًا، قال فيه: "شيكابالا معجون كورة."