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بعد نهاية رحلته مع الريال.. كم مرة توج لوكا مودريتش بدوري أبطال أوروبا؟

08:51 م الخميس 10 يوليو 2025
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    النجم الكرواتي لوكا مودريتش
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    لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد_Easy-Resize.com
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    فانيا بوسنيك (لوكا مودريتش)
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    لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد
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    لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد ومنتخب كرواتيا
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    لوكا مودريتش مع منتخب كرواتيا
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كتب- محمد عبدالهادي:

أنهى النجم الكرواتي لوكا مودريتش مسيرته الأسطورية مع نادي ريال مدريد الإسباني، التي امتدت على مدار 13 عامًا حافلة بالبطولات والإنجازات.

وانضم مودريتش إلى ريال مدريد في صيف عام 2012 قادمًا من توتنهام الإنجليزي، ليبدأ رحلة استثنائية داخل قلعة "سانتياجو برنابيو"، قبل أن تنتهي مسيرته مع الريال بعد ختام مشواره في كأس العالم للأندية.

كم مرة توج مودريتش بدوري أبطال أوروبا؟

خلال مشواره الأوروبي مع ريال مدريد، نجح النجم الكرواتي في التتويج بـ6 بطولات دوري أبطال أوروبا، جاءت في أعوام 2014، 2016، 2017، 2018، 2022، وأخيرًا 2024، ليصبح ضمن قائمة اللاعبين الأكثر تتويجًا بالبطولة عبر تاريخها، إلى جانب زملائه كروس، كارفاخال، والحارس كورتوا.

أما على صعيد المباريات، فبقي مودريتش داخل جدران "سانتياجو برنابيو"، 13 عامًا خاض خلالهما 597 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 43 هدفًا وقدم 95 تمريرة حاسمة.

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لوكا مودريتش مودريتش ريال مدريد دوري أبطال أوروبا
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