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بعد 13 عامًا مع ريال مدريد.. بطولات وأرقام لوكا مودريتش

08:05 م الخميس 10 يوليو 2025
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    مودريتش (1)
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    لوكا مودريتش من مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد
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    النجم الكرواتي لوكا مودريتش
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    مودريتش بجائزة ذا بيست
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    مودريتش
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    لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد_Easy-Resize.com
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    لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد
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    لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد ومنتخب كرواتيا
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    محمد صلاح ولوكا مودريتش
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    مودريتش كروس كاسيميرو
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    مودريتش
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    مودريتش الأفضل في العالم 2018
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    لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش خلال الاحمار قبيل مباراة امام بوروسيا دورتموند في 27 ايلول/سبتمبر 2016
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    مودريتش
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    لوكا مودريتش
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    لاعب وسط منتخب كرواتيا وفريق ريال مدريد لوكا مودريتش لدى وصوله الى مقر النيابة العامة في اوسييك في 5 تموز/يوليو 2017
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كتب- محمد عبدالهادي:

بعد مسيرة حافلة بالإنجازات دامت لأكثر من عقد من الزمن، أسدل الستار على قصة أحد أعظم لاعبي خط الوسط في تاريخ ريال مدريد، الكرواتي لوكا مودريتش، وذلك بعد الهزيمة القاسية التي تلقاها الفريق الملكي أمام باريس سان جيرمان في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025.

وفرض باريس سان جيرمان هيمنته على نصف النهائي الذي أقيم "ميتلايف"، وتمكن من إقصاء ريال مدريد بنتيجة كبيرة بلغت 4-0، ليتأهل الفريق الفرنسي إلى نهائي البطولة، ليضرب موعدًا ناريًا مع تشيلسي في صراع التتويج.

وداع عاطفي للوكا مودريتش بعد مسيرة 13 عامًا

المباراة حملت طابعًا خاصًا، كونها آخر ظهور للوكا مودريتش بقميص ريال مدريد، بعد أن أعلن مسبقًا أن كأس العالم للأندية ستكون محطته الأخيرة مع الفريق.

انضم مودريتش إلى ريال مدريد صيف 2012 قادمًا من توتنهام الإنجليزي، ومنذ ذلك الحين أصبح أحد أعمدة الفريق وأحد رموزه التاريخيين.

خلال 13 عامًا قضاها في "سانتياجو برنابيو"، خاض النجم الكرواتي 597 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 43 هدفًا وقدم 95 تمريرة حاسمة.

ما هي ألقاب لوكا مودريتش مع ريال مدريد

حصيلة مودريتش الجماعية مع ريال مدريد تُعد من الأغزر في تاريخ النادي، حيث تُوج بـ28 لقبًا، أبرزها 6 بطولات دوري أبطال أوروبا، و4 بطولات دوري إسباني، إلى جانب العديد من البطولات القارية والعالمية.

كما تُوّج بجائزة الكرة الذهبية عام 2018، ليكون أول من كسر هيمنة ميسي ورونالدو على الجائزة في ذلك العقد.

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