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هولندي من أصول مغربية.. من هو بلال ولد الشيخ صفقة الزمالك المنتظرة؟

07:35 م الخميس 10 يوليو 2025
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  • عرض 7 صورة
    بلال ولد الشيخ
  • عرض 7 صورة
    بلال ولد الشيخ
  • عرض 7 صورة
    بلال ولد الشيخ
  • عرض 7 صورة
    بلال ولد الشيخ
  • عرض 7 صورة
    بلال ولد الشيخ
  • عرض 7 صورة
    بلال ولد الشيخ
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كتب- محمد عبدالهادي:

فتح نادي الزمالك باب المفاوضات مع الجناح الهولندي من أصول مغربية، بلال ولد الشيخ، تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

ويقدم "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز المعلومات عن بلال ولد الشيخ كالتالي:

يبلغ بلال ولد الشيخ من العمر 27 عامًا.

ولد في 28 يوليو 1997 في مدينة بروسيندال في هولندا.

يحمل حاليًا قميص نادي فولندام في الدوري الهولندي الممتاز.

يحمل الجنسيتين المغربية والهولندية

لعب مع أندية مثل تفينتي أنشخيدة وبنفيكا بي.

القيمة التسويقية للاعب 900 ألف دولار

يجيد اللعب كجناح هجومي.

سبق له تمثيل عدد من الأندية في الدوري الهولندي، أبرزها فريق فولندام الذي انتهى تعاقده معه بنهاية الموسم الماضي.

شارك ولد الشيخ في أكثر من 200 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 16 هدفًا وصنع 35 تمريرة حاسمة.

شارك مع منتخب هولندا تحت 17 سنة لكرة القدم ومنتخب هولندا تحت 19 سنة لكرة القدم ومنتخب المغرب تحت 20 سنة لكرة القدم.

يُعد من أبرز صانعي اللعب في الدوري الهولندي الدرجة الثانية، حيث ساهم بشكل فعال في صعود فريقه السابق للدوري الممتاز الهولندي.

ويواصل الزمالك تحركاته ف سوق الانتقالات لتدعيم صفوف الفريق، بالتوازي مع الاستعداد للدخول في معسكر مغلق بالعاصمة الإدارية في الفترة من 15 حتى 27 يوليو الجاري، تحت قيادة المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا.

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