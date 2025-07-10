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70 دولة وراء ثروة مالية جديدة في النصر بسبب رونالدو

06:52 م الخميس 10 يوليه 2025
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    النصر يجدد عقد كريستيانو رونالدو (3)
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    رونالدو
  • عرض 15 صورة
    رونالدو
  • عرض 15 صورة
    كريستيانو رونالدو
  • عرض 15 صورة
    كريستيانو رونالدو
  • عرض 15 صورة
    كريستيانو رونالدو
  • عرض 15 صورة
    كريستيانو رونالدو
  • عرض 15 صورة
    كريستيانو رونالدو
  • عرض 15 صورة
    كريستيانو رونالدو
  • عرض 15 صورة
    حزن كريستيانو رونالدو (3)
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    حزن كريستيانو رونالدو (1)
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    حزن كريستيانو رونالدو (4)
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    حزن كريستيانو رونالدو (5)
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    حزن كريستيانو رونالدو (6)
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كتب - نهى خورشيد

سجلت إدارة نادي النصر السعودي إيرادات مالية مذهلة خلال الموسم الماضي، بفضل أرباح قميص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق الكروي بالقلعة الصفراء والتى وصلت إلى جماهير في 70 دولة حول العالم.

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية أن الإيرادات التجارية للنصر قفزت بنسبة 129% لتصل إلى 323 مليون ريال، مقارنة بالموسم السابق، وسط ارتفاع ملحوظ في عوائد الرعاية بنسبة 132%، بقيمة 304 مليون ريال، إلى جانب 18 مليون ريال من مبيعات المنتجات وبالتحديد قميص رونالدو.

كما ارتفعت إجمالي إيرادات النادي إلى 556 مليون ريال خلال الموسمين الماضيين، وهو ما يؤكد نجاح استراتيجية العالمى والتى انطلقت منذ التوقيع مع رونالدو في يناير 2023.

وكانت إدارة نادي النصر السعودي، نجحت في تجديد عقد الدون لمدة موسمين قادمين حتى 2027، ليستمر مشوار صاحب الـ40 عاماً في صفوف العالمي.

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نادي النصر السعودي رونالدو أرباح قميص كريستيانو رونالدو السعودية
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