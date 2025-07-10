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الهلال السعودي يضم لاعب ميلان الإيطالي رسميًا

06:44 م الخميس 10 يوليه 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    ثيو هيرنانديز
  • عرض 6 صورة
    ثيو هيرنانديز
  • عرض 6 صورة
    ثيو هيرنانديز
  • عرض 6 صورة
    ثيو هيرنانديز
  • عرض 6 صورة
    ثيو هيرنانديز
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كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن نادي الهلال السعودي، تعاقده بشكل رسمبي مع ثيو هيرنانديز، قادما من ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعقد يمتد حتى ثلاث سنوت حتى صيف 2028.

وأعلن الهلال، عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حسم الصفقة وتوقيع اللاعب عقدا لمدة 3 سنوات.

وقدرت تقارير قيمة الصفقة بنحو 30 مليون يورو لنادي ميلان، بينما سيحصل اللاعب على 20 مليونا كراتب سنوي.

وانضم هيرنانديز إلى صفوف ميلان في يوليو 2019، وشارك في 262 مباراة بجميع البطولات، وسجل 34 هدفًا، وصنع 45 هدفًا.

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ثيو هيرنانديز ميلان الهلال السعودي ميلان الإيطالي
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