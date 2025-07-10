تشيلسي يخسر رغم التأهل.. مكافآت كأس العالم للأندية لا تغطي نفقات الميركاتو

كتبت-هند عواد:

جنى باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي، مكافآت مالية ضخمة تخطت الـ150 مليون دولار، نظير التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية، إلا أنها لم تغطي ما أنفقه أحدهما قبل البطولة.

وبخلاف مكافأة المشاركة في كأس العالم للأندية، حصد باريس سان جيرمان مكافأة قدرها 75 مليون و625 ألف دولار، جاءت كالآتي: 4 ملايين دولار من دور المجموعات - 7.5 مليون دولار نظير التأهل لثمن النهائي - 13.125 مليون دولار بعد التأهل لربع النهائي - 21 مليون دولار بعد التأهل لنصف النهائي - 30 مليون دولار بعد التأهل إلى النهائي، كما حصد تشيلسي المكافأة ذاتها.

ويعد باريس سان جيرمان، الرابح الوحيد، إذ أن بطل أوروبا بقيادة لويس إنريكي، لم يعزز صفوفه بأي صفقة خلال فترة الانتقالات المخصصة للبطولة، رغم ارتباط اسمه بمدافع بورنموث زابارني.

ومن جانبه، لم يغطى تشيلسي نفقاته من المكافآت التي حصل عليها، إذ أنه أنفق 79 مليون يورو، نظير التعاقد مع الصفقات التالية: داريو إيسوجو مقابل 25 مليون دولار - تفعيل الشرط الجزائي في عقد وليام ديلاب بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني - مامادو سار 14.00 مليون يورو، كيندري بايز مقابل 10 مليون يورو.

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