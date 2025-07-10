كتبت-هند عواد:

حصد باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي، مكافأة مالية ضخمة قيمتها 30 مليون دولار لكل منهما، نظير تأهلهما إلى نهائي كأس العالم للأندية 2025.

وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مكافآت مالية ضخمة للفرق المشاركة في كأس العالم للأندية، إذ يحصل كل فريق على مكافأة تتراوح بين 12.8 مليون دولار و38.19 مليون دولار، وتختلف حسب الأداء والنتائج، إضافة إلى مكافآت أخرى طوال البطولة.

وبخلاف مكافأة المشاركة، حصد تشيلسي وباريس سان جيرمان على مكافآت مالية تخطت الـ60 مليون دولار.

باريس سان جيرمان

جاءت المكافآت المالية التي حصل عليها باريس سان جيرمان كالآتي:

4 ملايين دولار من دور المجموعات (فوزان)

7.5 مليون دولار - التأهل لثمن النهائي

13.125 مليون دولار - التأهل لربع النهائي

21 مليون دولار - التأهل لنصف النهائي

30 مليون دولار - التأهل إلى النهائي

هكذا يكون إجمالي ما حصل عليه باريس سان جيرمان، 75 مليون و625 ألف دولار.

تشيلسي

جاءت المكافآت المالية التي حصل عليها تشيلسي كالآتي:

4 ملايين دولار من دور المجموعات (فوزان)

7.5 مليون دولار - التأهل لثمن النهائي

13.125 مليون دولار - التأهل لربع النهائي

21 مليون دولار - التأهل لنصف النهائي

30 مليون دولار - التأهل إلى النهائي

هكذا يكون إجمالي ما حصل عليه تشيلسي، 75 مليون و625 ألف دولار.

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