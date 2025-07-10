كأس العالم للأندية 2025

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قائمة هدافي كأس العالم للأندية 2025

12:29 م الخميس 10 يوليه 2025
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كتبت-هند عواد:

يتصدر أنخيل دي ماريا لاعب بنفيكا قائمة هدافي كأس العالم للأندية 2025، ورغم تأهل باريس سان جيرمان وتشيلسي إلى نهائي البطولة، لم تضم قائمة الهدافين أي لاعب منهما.

وجاءت قائمة هدافي كأس العالم للأندية كالاتي:

أنخيل دي ماريا - بنفيكا - 4 أهداف

جونزالو جارسيا - ريال مدريد - 4 أهداف

سيرهو جيراسي - بروسيا دورتموند - 4 أهداف

ماركوس ليوناردو - الهلال - 4 أهداف

وسام أبو علي - الأهلي - 3 أهداف

جيرمان بيرتيرام - مونتيري - 3 أهداف

فيل فودين - مانشستر سيتي - 3 أهداف

إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي - 3 أهداف

هاري كين - بايرن ميونخ - 3 أهداف

بيدرو نيتو - تشيلسي - 3 أهداف

موعد مباراة نهائي كأس العالم للأندية

يلتقي تشيلسي وباريس سان جيرما، في العاشرة مساء الأحد المقبل، في إطار منافسات نهائي كأس العالم للأندية.

وتأهل تشيلسي بعد الفوز على فلومنينسي البرازيلي بثنائية نظيفة، فيما تأهل باريس بعد الفوز على ريال مدري، برباعية نظيفة.

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جونزالو جارسيا أنخيل دي ماريا هدافو كأس العالم للأندية
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