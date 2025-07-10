حاولت مساعدته.. شاهد على حادثة ديوجو جوتا يروي تفاصيل جديدة

كتبت-هند عواد:

كشف خوسيه أزيفيدو سائق الشاحنة الذي صور حادثة البرتغالي ديوجو جوتا لاعب ليفربول، تفاصيل جديدة في وفاة الأخوين ديوجو وأندريه.

وذكر تقرير الشرطة الإسبانية، أن ديوجو جوتا تجاوز الحد الأقصى للسرعة المحددة، مما أدى لاشتعال النيران في السيارة.

وقال سائق الشاحنة في مقطع فيديو نشره بعد تقرير الشرطة الإسبانية، ونشرته صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية: "صورته، توقفت، وحاولت المساعدة، لكن للأسف، لم يكن بوسعي فعل شيء، ضميري مرتاح".

وأضاف: "أعرف ما مررت به تلك الليلة، لأنني لم أكن أعرف من كان بالداخل. تعازيّ الحارة للعائلة، التي على يقين من أنهم لم يكونوا مسرعين. استطعتُ رؤية نوع السيارة ولونها. أقود على هذا الطريق يوميًا، من الاثنين إلى السبت، وأعرف ماهيته، وهو طريق لا قيمة له، كان الطريق مظلمًا، وتمكنت من رؤية ماركة السيارة ولونها، كل شيء كان مثاليًا. لاحقًا، للأسف، انتهى الأمر على هذا النحو".

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