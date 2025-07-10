كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

اورانج سبورت

- -
18:30

الزمالك

جميع المباريات

إعلان

حاولت مساعدته.. شاهد على حادثة ديوجو جوتا يروي تفاصيل جديدة

10:55 ص الخميس 10 يوليه 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    تحطم سيارة ديوجو جوتا (1)
  • عرض 11 صورة
    سائق الشاحنة الذي صور حادثة ديوجو جوتا (1)
  • عرض 11 صورة
    سائق الشاحنة الذي صور حادثة ديوجو جوتا (2)
  • عرض 11 صورة
    الطريق الذي حدث عليه حادثة ديوجو جوتا
  • عرض 11 صورة
    ديوجو جوتا (10)
  • عرض 11 صورة
    شقيق ديوجو جوتا
  • عرض 11 صورة
    ديوجو جوتا
  • عرض 11 صورة
    ديوجو جوتا (7)
  • عرض 11 صورة
    ديوجو جوتا (8)
  • عرض 11 صورة
    ديوجو جوتا (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

كشف خوسيه أزيفيدو سائق الشاحنة الذي صور حادثة البرتغالي ديوجو جوتا لاعب ليفربول، تفاصيل جديدة في وفاة الأخوين ديوجو وأندريه.

وذكر تقرير الشرطة الإسبانية، أن ديوجو جوتا تجاوز الحد الأقصى للسرعة المحددة، مما أدى لاشتعال النيران في السيارة.

وقال سائق الشاحنة في مقطع فيديو نشره بعد تقرير الشرطة الإسبانية، ونشرته صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية: "صورته، توقفت، وحاولت المساعدة، لكن للأسف، لم يكن بوسعي فعل شيء، ضميري مرتاح".

وأضاف: "أعرف ما مررت به تلك الليلة، لأنني لم أكن أعرف من كان بالداخل. تعازيّ الحارة للعائلة، التي على يقين من أنهم لم يكونوا مسرعين. استطعتُ رؤية نوع السيارة ولونها. أقود على هذا الطريق يوميًا، من الاثنين إلى السبت، وأعرف ماهيته، وهو طريق لا قيمة له، كان الطريق مظلمًا، وتمكنت من رؤية ماركة السيارة ولونها، كل شيء كان مثاليًا. لاحقًا، للأسف، انتهى الأمر على هذا النحو".

اقرأ أيضًا:

أول حوار مع أحمد إبراهيم المتسبب في انضمام شيكابالا إلى الزمالك

قال لنا عايز رأسي مرفوعة".. لاعب الزمالك السابق يكشف كواليس اعتزال حازم إمام

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ديوجو جوتا وفاة ديوجو جوتا ليفربول سائق شاحنة ديوجو جوتا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان