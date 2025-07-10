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ضمن عمله الجديد.. شيكابالا يتوقع نتيجة مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد

10:10 ص الخميس 10 يوليه 2025
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كتبت-هند عواد:

عرض الإعلامي إبراهيم فايق، تسجيل صوتي لمحمود "شيكابالا" لاعب الزمالك السابق، يتوقع فيه نتيجة مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وفاز باريس سان جيرمان على ريال مدريد، برباعية نظيفة، في نصف نهائي المونديال، ويضرب الفرنسي موعدا مع تشيلسي في النهائي.

وخلال الاستديو التحليلي الذي عقب اللقاء على قناة إم بي سي مصر 2، عرض فايق تسجيل صوتي لشيكابالا، يقول فيه قبل انطلاق المباراة بربع ساعة: "يا هيما أنا بذكر أهو، أقولك حاجة باريس هتديهم 4 يا عالمي".

وانضم شيكابالا إلى محللي برنامج "الكورة مع فايق" المذاع عبر فضائية إم بي سي مصر 2، عقب إعلانه اعتزاله كرة القدم.

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شيكابالا اعتزال شيكابالا إبراهيم فاريق باريس سان جيرمان ريال مدريد
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