أول تعليق من إنريكي بعد الفوز على ريال مدريد

باريس - مصراوي

أعرب لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، عن سعادته البالغة بالأداء والنتيجة بعد فوز فريقه الكاسح على ريال مدريد برباعية دون رد، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وأكد إنريكي في تصريحاته لمنصة DAZN أن الفريق بدأ اللقاء بقوة، ونجح في فرض أسلوبه رغم الضغوط التي رافقت المباراة.

مضيفًا سعيد جدًا بالأداء، خاصة في ظل الأجواء الصعبة، اللاعبون قدموا كل ما لديهم، ونحن نمر بلحظات فارقة في موسم استثنائي.

وأشاد المدرب الإسباني على الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي، الذي سجل الهدف الثاني وصنع الأول في أول ظهور له بالبطولة بعد التعافي من الإصابة.

قائلًا عثمان كان رائعًا، وقد يكون أفضل لاعب لدينا هذا الموسم، يستحق كل الإشادة، لأنه لا يبخل بأي جهد من أجل الفريق.

وتابع إنريكي حديثه مؤكدًا أن الأنظار الآن تتجه إلى المباراة النهائية أمام تشيلسي وأن العمل لم ينتهِ بعد، علينا الاستعداد بأفضل طريقة للمواجهة المقبلة وهدفنا واضح نريد أن نصنع تاريخًا جديدًا لهذا النادي.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية يوم الأحد 13 يوليو، على ملعب ميتلايف، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يسعى باريس سان جيرمان لحصد أول لقب له في مونديال الأندية.