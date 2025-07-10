أهداف مباراة إنتر ميامي ونيو إنجلاند ريفولوشن في الدوري الأمريكي الممتاز

القاهرة - مصراوي

حقق فريق إنتر ميامي فوزًا مستحقًا على نظيره نيو إنجلاند ريفولوشن بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الأمريكي الممتاز.

وسجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفي فريقه في الدقيقتين 27 و38 من زمن الشوط الأول، ليرفع رصيده إلى 14 هدفًا في الدوري هذا الموسم، ويواصل مطاردته لسام سوريدج لاعب ناشفيل، متصدر قائمة الهدافين بـ16 هدفًا.

في المقابل، أحرز كارليس خيل هدف نيو إنجلاند الوحيد في الدقيقة 80 من عمر اللقاء.

وبهذا الانتصار، رفع إنتر ميامي رصيده إلى 35 نقطة، ليحتل المركز الخامس في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد نيو إنجلاند عند 24 نقطة في المركز الحادي عشر.