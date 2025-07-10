الدحيل القطري ضم نجم المنتخب الإيطالي
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:
أعلن نادي الدحيل القطري التعاقد مع لاعب الوسط الإيطالي الدولي ماركو فيراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وكان فيراتي صاحب الـ 23 عامًا قد خاض الموسم الماضي 2024/25 بقميص نادي العربي القطري قادمًا من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.
لاعب الوسط الإيطالي كان قد بدأ مسيرته في نادي بيسكارا في بلاده بعدما تم تصعيده موسم 2008/29 ثم رحلّ في موسم 2012/2013 لصفوف نادي باريس سان جيرمان لمدة 9 مواسم.
وخاض فيراتي خلال الموسم الماضي 2024/25 بمختلف البطولات مع نادي العربي 19 مباراة سجل 4 أهداف وصنع مثلهم خلال 1686 دقيقة لعب.
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