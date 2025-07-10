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حداد ودموع واحتفال.. كيف نعى نجوم كأس العالم ديوجو جوتا؟

04:26 ص الخميس 10 يوليه 2025
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    يحتفل على نفس طريقة جوتا.. ديمبلي يهدي هدف التأهل لروح النجم الراحل
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كتب - يوسف محمد:

ألقت وفاة النجم البرتغالي ديوجو جوتو المفاجأة رفقة شقيقه أندريا سيلفا، بظلالها على بطولة كأس العالم للأندية 2025، بعدما حرص العديد من اللاعبين المشاركين في البطولة على نعيه.

وكان ديوجو جوتا، رحل عن عالمنا يوم الخميس الماضي الموافق 3 يونيو الجاري، بعد تعرضه لحادث سير مروع رفقة شقيقه، في مقاطعة زامورا بإسبانيا، عقب تعرض السيارة التي كانا يستقلانها، للانفجار في أحد الإطارات مما أدى إلى خروجها عن الطريق، وأسفر ذلك عن اندلاع النيران في السيارة، وهو ما تسبب في وفاة الثنائي.

وعقب وفاة جوتا بساعات قليلة، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الوقوف دقيقة حداد قبل كل مباريات ربع نهائي مونديال الأندية، بعد وفاة جوتا وشقيقه.

وبخلاف قرار الاتحاد الدولي بالوقوف دقيقة حداد على الثنائي، فهناك الكثير من اللاعبين الذين يشاركون في مونديال الأندية، حرصوا على نعي النجم البرتغالي الراحل بطرق مختلفة.

وظهر ثنائي الهلال السعودي، جواو كانسيلو وروبن نيفيز، خلال مباراة الفريق أمام فلومينينسي البرازيلي بربع نهائي المونديال، حيث دخل الثنائي في نوبة بكاء قوية، قبل انطلاق المباراة بدقائق قليلة.

وعلى الجانب الآخر، حرص عثمان ديمبلي نجم باريس سان جيرمان، على نعي جوتا، من خلال الاحتفال على طريقته "البلايستيشن"، عقب تسجيل هدف فريقه الثاني في مرمى بايرن ميونخ بمونديال الأندية.

ومن جانبه أهدى النجم الفرنسي كليان مبابي هدفه في مرمى بروسيا دورتموند بدور ربع النهائي لمونديال الأندية، إلى البرتغال الراحل جوتا، حيث احتل برقم 20 وهو الرقم الذي كان يرتديه الراحل مع فريقه ليفربول.

واحتفل لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي راموس، بهدفه في مرمى ريال مدريد على طريقة النجم البرتغالي، بعدما جلس على الأرضة وكأنه يلعب "البلايستيشن".

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