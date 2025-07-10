"تألق سعودي برازيلي".. هل يكشف مونديال الأندية عن قوة الدوريات العالمية؟

كتب - نهى خورشيد

مع دخول النسخة الجارية لبطولة كأس العالم للأندية 2025 إلى مراحلها النهائية، خطفت مجموعة من الأندية البساط من كبار الفرق العالمية، محققة مفاجآت ونتائج لم يتوقعها عشاق ومتابعي الساحرة المستديرة.

ومن أبرز المفاجآت اللافتة في مونديال الأندية الجاري، فوز الهلال السعودي على مانشستر سيتي الإنجليزي، إلى جانب تفوق الأندية البرازيلية مثل فلامنجو وفلومينينسي، ونجاحهم في الإطاحة بكبار أوروبا أمثال تشيلسي وإنتر ميلان.

ووفقاً لـ "ذا أثلتيك" فإن الدوري البرازيلي والمصنف السادس عالمياً، يتميز بتقارب مستويات الاندية، ولكن رغم تقدم الهلال الكبير المصنف في المركز 132 عالمياً إلا أن الفجوة بينه وبين باقي الأندية واسعة، إذ يعتبر أقرب منافسيه هو النادي الأهلي في المركز 279.

وفي سياق متصل، اعتبر تشابي ألونسو المدير الفنى لنادي ريال مدريد الإسباني مونديال الأندية فرصة لاكتشاف جودة الدوريات غير الأوروبية، وصفاً أندية أوروبا "متمركزين حول دوري الأبطال ولا يرون الصورة الأكبر".



كما أعلن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد فوز الهلال على السيتي أن "عصراً كروياً جديداً بدأ"، ولكن المختصين يحذرون من التسرّع في تعميم النتائج، مؤكدين أن البطولة تقدّم كرة قدم ممتعة ومباريات ملحمية، لكنها لا تكفي لقياس قوة الدوريات.