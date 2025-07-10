كتب - يوسف محمد:

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إلغاء مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية بمونديال الأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء قرار الاتحاد الدولي، بعدم إقامة مباراة تحديد المركز الثاني بمونديال الأندية 2025، لمنح الأندية واللاعبين الذين لم يتمكنوا من الصعود إلى المباراة النهائية، فرصة للإيفاء بكافة التزاماتهم المقبلة في أسرع وقت.

وكانت بطولة كأس العالم للأندية 2025، انطلقت يوم 15 يونيو الماضي بمباراة جمعت بين الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي، في مباراة انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

ويذكر أن فريق تشيلسي كان قد تمكن من تحقيق الفوز على حساب فريق فلومينينسي البرازيلي، بهدفين دون مقابل في نصف نهائي المونديال، فيما حقق فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، ليضمن الصعود إلى نهائي المونديال.

والجدير بالذكر أن نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، سيقام يوم الأحد المقبل الموافق 13 يونيو الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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