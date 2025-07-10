كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

"يتعلق بتحديد المركز الثالث".. قرار جديد من الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن مونديال الأندية

03:42 ص الخميس 10 يوليه 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا
  • عرض 11 صورة
    فيفا
  • عرض 11 صورة
    فيفا - يويفا - روسيا
  • عرض 11 صورة
    الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"
  • عرض 11 صورة
    مجسم كأس العالم للأندية
  • عرض 11 صورة
    مجسم كأس العالم للأندية (2)
  • عرض 11 صورة
    مجسم كأس العالم للأندية (1)
  • عرض 11 صورة
    مجسم كأس العالم للأندية (17) (1)
  • عرض 11 صورة
    مجسم كأس العالم في جولته بأمريكا
  • عرض 11 صورة
    مجسم كأس العالم في جولته بأمريكا1
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إلغاء مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية بمونديال الأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء قرار الاتحاد الدولي، بعدم إقامة مباراة تحديد المركز الثاني بمونديال الأندية 2025، لمنح الأندية واللاعبين الذين لم يتمكنوا من الصعود إلى المباراة النهائية، فرصة للإيفاء بكافة التزاماتهم المقبلة في أسرع وقت.

وكانت بطولة كأس العالم للأندية 2025، انطلقت يوم 15 يونيو الماضي بمباراة جمعت بين الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي، في مباراة انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

ويذكر أن فريق تشيلسي كان قد تمكن من تحقيق الفوز على حساب فريق فلومينينسي البرازيلي، بهدفين دون مقابل في نصف نهائي المونديال، فيما حقق فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، ليضمن الصعود إلى نهائي المونديال.

والجدير بالذكر أن نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، سيقام يوم الأحد المقبل الموافق 13 يونيو الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

أقرأ أيضًا:

مصدر يكشف حقيقة اعتذار الترجي التونسي عن خوض مباراة ودية أمام الأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس العالم للأندية مونديال الأندية بطولة كأس العالم للأندية كأس العالم للأندية 2025
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

الاتحاد الأوروبي يعرض على أعضائه 10 خيارات للتحرك ضد إسرائيل
رسميا| اعتماد القواعد الجديدة لترقية موظفي الدولة.. تعرف على الشروط والحوافز