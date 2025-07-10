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لاعبون يحتفلون على طريقة ديوجو جوتا (صور)

03:31 ص الخميس 10 يوليو 2025
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    يحتفل على نفس طريقة جوتا.. ديمبلي يهدي هدف التأهل لروح النجم الراحل
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    عثمان ديمبلي
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    مبابي بعد هدفه في دورتموند
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    خيمينيز يحتفل بقميص وعلى طريقة جوتا (1)
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كتبت-هند عواد:

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الوقوف دقيقة حداد خلال مباريات ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025، لوفاة البرتغالي ديوجو جوتا لاعب ليفربول الإنجليزي، ومن جانبهم كرم اللاعبون صديقهم على طريقتهم الخاصة.

وخلال مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، احتفل عثمان ديمبلي لاعب الفريق الفرنسي على طريقة الراحل ديوجو جوتا، بعد تسجيل الهدف الثاني لفريقه في الدقائق الأخيرة.

وكرم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد، الراحل جوتا على هامش مباراة فريقه ضد بروسيا دورتموند من نفس الدور، واحتفل بالإشارة لرقم قميص الراحل مع ليفربول وهو 20.

واحتفل المكسيكي راؤول خيمينيز، على طريقة زميله السابق في فريق ولفرهامبتون ديوجو جوتا، بعد إحرازه هدف فوز منتخب بلاده على الولايات المتحدة الأمريكية، بنهائي الكأس الذهبية "الكونكاكاف".

وفي بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات، احتفلت أومورينسولا باباجيد لاعبة منتخب نيجيرنا بهدفها في تونس، على طريقة ديوجو جوتا.

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احتفال ديوجو جوتا ديوجو جوتا مبابي ديبملي
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