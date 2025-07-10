كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

أول تعليق لتشابي ألونسو بعد الهزيمة من باريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية

03:18 ص الخميس 10 يوليه 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    تشابي ألونسو
  • عرض 8 صورة
    تشابي ألونسو (1)
  • عرض 8 صورة
    تشابي ألونسو (1)
  • عرض 8 صورة
    تشابي ألونسو (2) (1)
  • عرض 8 صورة
    ترينت ألكسندر أرنولد وتشابي ألونسو
  • عرض 8 صورة
    تشابي ألونسو (1) (1)
  • عرض 8 صورة
    باريس سان جيرمان
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي

علق تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق ريال مدريد، على الخسارة القاسية التي تلقاها فريقه أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 4-0، في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025، مؤكدًا أن الفريق سيتعلم من هذه التجربة.

وقال ألونسو في تصريحاته لشبكة DAZN: "خسرنا مباراة صعبة، وهذه هي طبيعة كرة القدم. استقبلنا هدفين مبكرين بسبب أخطاء دفاعية، وحاولنا التماسك قليلًا، لكن الهدف الثالث جاء نتيجة تفكك في الأداء وأخطاء متكررة".

وأضاف: "في الشوط الثاني تكرر السيناريو ذاته. سنتعلم من أخطائنا، فهذه نهاية بطولة وبداية حقبة جديدة بالنسبة لنا".

وتابع: "كان يومًا صعبًا، لكن أمامنا موسم جديد، وسنعمل على الاستفادة من الأخطاء والتفكير مليًا في كيفية التحسن".

وعن أداء الثنائي فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي، قال: "الثنائية لم تكن بالشكل المطلوب، وسنحاول تطويرها وتحسين التفاهم بينهما".

وكان باريس سان جيرمان قد تأهل إلى المباراة النهائية لمواجهة تشيلسي الإنجليزي بعد فوزه الكبير على ريال مدريد.

وسجل أهداف فريق باريس سان جيرمان كل من: فابيان رويز هدفين في الدقيقتين 6 و 24، عثمان ديمبيلي في الدقيقة 9، جونكالو راموس في الدقيقة 87، الذي احتفل على طريقة الراحل ديوغو جوتا، لاعب ليفربول السابق.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

تشابي ألونسو ريال مدريد باريس سان جيرمان كأس العالم للأندية 2025
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

الاتحاد الأوروبي يعرض على أعضائه 10 خيارات للتحرك ضد إسرائيل
رسميا| اعتماد القواعد الجديدة لترقية موظفي الدولة.. تعرف على الشروط والحوافز